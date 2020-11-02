للنساء.. كيف تحصلين على منحة الزواج؟.. «التأمينات الاجتماعية» توضح

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حصول المستفيدات من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفَّى، على منحة الزواج، مشيرة إلى إيقاف المعاش في حالة زواج المستفيدة.

وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه «تُصرَف منحة الزواج للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفَّى بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة، ويتم إيقاف المعاش ويصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها».

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد، أوضحت كيفية حصول المرأة المطلقة على معاش والدها من خلال خدمة «تغيير حالة المستفيد»؛ حيث تتيح للمستفيد الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالته، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، وتسهم هذه الخدمة في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني أن خطوات الخدمة تتمثل في:

ــ الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد.

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ــ الضغط على زر «تسجيل الدخول».

ــ اختيار تسجيل الدخول للأفراد وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم بعد ذلك النقر على زر «دخول».

ــ اختيار «الطلبات» من القائمة في يمين الشاشة.

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