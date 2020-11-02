«أم القرى» تتقدم 5 مراتب في تصنيف الجامعات العربية لـ2021

احتلت المركز الـ17 عربيًا..

تقدمت جامعة أم القرى، خمس مراتب في تصنيف الجامعات العربية (QS) لتحتل المرتبة الـ17 لعام 2021م. وذكرت الجامعة، عبر حسابها على «تويتر»، أنها حققت المرتبة الـ17 لعام 2021 مقارنة مع المرتبة الـ22 لعام 2020، والمرتبة الـ21 لعام 2019. اقرأ أيضًا: جامعة أم القرى تسجل 36 اتفاقية دولية لرفع تصنيفها عالميًّا

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