بالفيديو.. القبض على مفحطين في بريدة وإحالتهم للهيئة المرورية

أوضح المرور السعودي، أنه تم القبض على مراهق وآخرين مارسوا التفحيط في بريدة بمنطقة القصيم، عقب بلاغ من مواطن وتداول فيديو لهم بمواقع التواصل.

وقال المرور، عبر «تويتر»؛ تفاعلًا مع بلاغ مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وأشار المواطن سامي الزهراني في بلاغه، إلى أن مراهق متهور مارس التفحيط بسيارة من نوع إكورد17 في طريق الربيعية ببريدة في القصيم.

Advertisements

https://twitter.com/abzm17070614/status/1319493596429561856

اقرأ أيضا:

المرور يوضح غرامة «التفحيط بالمركبة» في الطرق العامة