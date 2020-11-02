بالفيديو.. القبض على مفحطين في بريدة وإحالتهم للهيئة المرورية

تفاعلًا مع بلاغ مواطن
أوضح المرور السعودي، أنه تم القبض على مراهق وآخرين مارسوا التفحيط في بريدة بمنطقة القصيم، عقب بلاغ من مواطن وتداول فيديو لهم بمواقع التواصل.
وقال المرور، عبر «تويتر»؛ تفاعلًا مع بلاغ مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائدي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
وأشار المواطن سامي الزهراني في بلاغه، إلى أن مراهق متهور مارس التفحيط بسيارة من نوع إكورد17 في طريق الربيعية ببريدة في القصيم.
https://twitter.com/abzm17070614/status/1319493596429561856
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