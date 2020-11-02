تنبيه هام من «الصحة» بشأن تطبيق «توكلنا» بعد تحديثه

جددت وزارة الصحة تنبيهها بضرورة تحميل تطبيق «توكلنا»، مشيرة إلى أنه الطريقة المعتمدة لمعرفة الحالة الصحية في الأماكن العامة، وذلك تزامنًا مع إطلاق تحديثات جديدة للتطبيق.

وذكرت الوزارة، عبر «تويتر»: «اجعل تطبيق توكلنا ضمن إجراءاتك الاحترازية اليومية؛ لأنه الطريقة المعتمدة لمعرفة حالتك الصحية في الأماكن العامة والتأكد من أن جميع الزوار سليمين بإذن الله».

وأشارت الصحة، إلى أنه يتم تحميل التطبيق كالتالي:

أبل ستور:

جوجل بلاي:

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متجر هواوي:

وكان تطبيق «توكلنا» أطلق أمس الأحد، تحديثًا جديدًا للمستخدمين يتضمن العديد من الخدمات الرقمية؛ تضمنت استعراض المواعيد العدلية والأحوال المدنية والجوازات، وعرض المخالفات العامة، إلى جانب خدمة بطاقة الوضع الصحي ومشاركتها.

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