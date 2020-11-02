أمطار متوقعة وضباب على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل وأجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها. وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة إلى الجزء الشمالي ، وارتفاع الموج مترًا إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.



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