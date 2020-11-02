السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للمتضررين من السيول بالسودان



الخرطوم 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وجرى أمس توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1,452 شخصا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

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13:54ت م

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