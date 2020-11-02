السعودية اليوم / الجامعة العربية تنظم غدًا اجتماعا للجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة



القاهرة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

تنظم غدا الجامعة العربية قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية" اجتماعاً للجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأفاد الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها اليوم أن الاجتماع يأتي في ظل متابعة الأمانة العامة لمستجدات وتداعيات جائحة كوفيد – 19، وأثرها على قطاعات الصحة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية بالدول العربية ولإبراز الدور الكبير الذي تقوم به أطقم التمريض والقبالة ومقدمي الخدمات الصحية في كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية حيث تصدروا الصفوف الأمامية مع زملائهم الأطباء في مواجهة الجائحة .

وأوضحت أبو غزالة أن جدول أعمال اللجنة يتضمن عددا من المواضيع المهمة التي تندرج في صلب اهتمامات قطاع التمريض في الدول العربية من بينها دور الممرضين والممرضات في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفى مواجهة كوفيد 19، وكذلك دورهم في تعزيز الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية في المؤسسات الصحية وطب الطوارئ، ودور الممرضين والقابلات في الاستجابة لجائحة كوفيد 19، وسائر التحديات الصحية في الوطن العربي بالإضافة إلى بحث أهمية استمرارية تقديم الخدمات الصحية الضرورية في حالات الطوارئ والأزمات وبالجودة المطلوبة، وحماية الممرضين والممرضات من مخاطر جائحة كوفيد19 وتداعياتها على حياتهم.

وأشارت إلى أن اللجنة ستبحث أيضا جودة التعليم الأساسي والتكوين المستمر للممرضين والقابلات في مجال تقديم الخدمات الصحية الإنجابية والعلاجية، واليوم العربي للتمريض، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث معايير وشروط منح جائزة أفضل عمل مميز في مجالي التمريض والقبالة في الدول العربية.

ولفتت الانتباه إلى أن التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة سيتم عرضها على جدول أعمال الدورة العادية (54) لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

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13:36ت م

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