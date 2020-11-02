السعودية اليوم / اليونيسف تطلق مناشدة للحد من الآثار المدمرة لفصل الشتاء على الأطفال بالأردن



عمّان 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، حملة مناشدة للأطفال في فصل الشتاء بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي وذلك للحد من الآثار المروعة لفصل الشتاء على الأسر الضعيفة في الأردن.

وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن تانيا شابويزات، إن المناشدة تستهدف أكثر من 64 ألف طفل من الأطفال ممن هم في أمس الحاجة للمساعدة، بما في ذلك اللاجئون السوريون في الأردن، حيث سيتم تزويدهم بملابس تقيهم من برد الشتاء، بالإضافة إلى المساعدات نقدية لدعم الأسر خلال أشهر الشتاء الباردة.

وأضافت في بيان صحفي أن مساعدات فصل الشتاء التي تقدمها اليونيسف تعمل على إحياء الأمل، الذي تشتد الحاجة إليه خلال أشهر الشتاء الباردة، بالنسبة للأطفال الذين يواجهون تحديات هائلة في تعليمهم بسبب جائحة كوفيد -19.

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13:14ت م

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