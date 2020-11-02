السعودية اليوم / هيئة حقوق الإنسان تنظم حلقة نقاش عن الإرث وحماية حق المرأة الشرعي



الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

نظمت هيئة حقوق الإنسان اليوم حلقة نقاش مغلقة بعنوان " الإرث وحق المرأة الشرعي"، بمشاركة عدد من المتخصصين الشرعيين والقانونيين والاجتماعيين.

وأوضح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن الحلقة هدفت للوقوف على حق المرأة في الإرث الشرعي وحمايته وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تحول دون حصول على هذا الحق، والخروج بعدد من التوصيات والضوابط في هذا الشأن.

وبين معاليه أن الحلقة ناقشت أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها بالإرث وأسباب تنازلهن عن إرثهم رغم حاجتهن له، والآلية المتبعة ووسائل الانتصاف حال حرمانها من إرثها الشرعي، مشيراً إلى أن محاور النقاش استعرضت دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الموضوع .

وأكد الدكتور العواد أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء وتتبادل المشورة لمختلف وجهات النظر مع المتخصصين للخروج بنتائج من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق الفئات الأكثر حاجة وهم : المرأة، والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم.

// انتهى //

13:13ت م

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