السعودية اليوم / وزارة الداخلية الأفغانية : سماع دوي إطلاق نار داخل المبنى الجامعي في كابول



كابول 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

ذكرت مصادر أمنية في أفغانستان أن مجموعة من المسلحين، اقتحموا جامعة كابول صباح اليوم ، حيث غادر طلاب الجامعة المجمع التعليمي بعد ورود أنباء عن وقوع تبادل لإطلاق نار داخل المجمع.

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية سماع دوي إطلاق نار داخل المبنى الجامعي الواقع في العاصمة الأفغانية بالمنطقة الشرطية الثالثة.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق اريان في تصريح للصحفيين إن القوات الأمنية الأفغانية تتابع الموقف عن كثب، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهته أوضح مسؤول أمني آخر أن الشرطة قامت بتطويق المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

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13:05ت م

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