السعودية اليوم / أمانة نجران تنهي تركيب 3000 عمود إنارة موفر للطاقة



نجران 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة نجران تركيب وإنارة 3000 عمود إنارة LED في عدد من أحياء مدينة نجران .

وأبان أمين المنطقة المكلف المهندس عيد بن نايف العتيبي أن المشروع يأتي ضمن خطط الأمانة لإنارة واستبدال إنارة شوارع وطرق وأحياء المدينة بنوعية LED الموفر للطاقة .

وأفاد أن المشروع شمل أحياء : الحصين ورجلاء ودحضة ووزور الحارث والموفجة وزور وادعة والغيضة والحضن وسلوى والأثايبة والمسماة ونهيقة وبني سلمان والشبهان، وامتداد طريق الأمير نايف بالموفجة .

// انتهى //

12:54ت م

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