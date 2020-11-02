شكرا لقرائتكم اجتماع مشترك لوزراء الثقافة لأول مرة في تاريخ مجموعة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-02 اجتماع مشترك لوزراء الثقافة لأول مرة في تاريخ مجموعة العشرين بشعار نهوض الاقتصاد الثقافي.. نموذج جديد متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الثقافة وللمرة الأولى في تاريخ مجموعة العشرين؛ عَقْد اجتماع مشترك لوزراء الثقافة في العاصمة الرياض. ويرأس الاجتماع الثقافي الأول من نوعه على هامش الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، صاحب السمو الأمير بدر بن عدبالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة الاجتماع المشترك لوزراء الثقافة. Advertisements الاجتماع يأتي تحت شعار “نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد”، وينطلق في الرياض 4 نوفمبر 2020.

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