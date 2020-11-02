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سلطنة عمان تخطط لفرض ضريبة على ذوي الدخل المرتفع
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت وزارة المالية العمانية في خطة اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، نُشرت تفاصيل جديدة عنها في ساعة متأخرة أمس الأحد، إن من المتوقع أن تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022، بحسب ما نشرت “رويترز”.
وفي الشهر الماضي، أقر السلطان هيثم، الذي تقلد الحكم في يناير كانون الثاني، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.
وتم الكشف عن بعض تفاصيل الخطة في نشرة سندات صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل.
وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.
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