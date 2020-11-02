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البيئة تودع 137 مليون ريال دعماً لقطاع صغار مربي الماشية
بلغ إجمالي الدعم أكثر من 1.38 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدورة الـ 14 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 137 مليون ريال.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، حيث بلغ إجمالي الدعم أكثر من 1.38 مليار ريال.
وبلغ عدد المستفيدين 108.901 من المربين منهم 80 ألف ذكور بنسبة 74% و28 ألف إناث بنسبة 26%.
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