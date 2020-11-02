، 216 فرقة تطوعية تقدم الإسعافات الأولية لقاصدي المسجد النبوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - باشرت 257 بلاغًا خلال النصف الأول من شهر ربيع الأول الحالي

باشرت فِرَق التطوع الإسعافي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، 257 بلاغًا في المسجد النبوي والساحات، خلال النصف الأول من شهر ربيع الأول الحالي.

جاء ذلك ضمن الأعمال والخدمات الميدانية المقدمة للعناية بقاصدي المسجد النبوي الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالمدينة المنورة خالد السهلي، أنه تم التعامل مع 243 حالة بشكل مباشر؛ فيما تم نقل 86 حالة إسعافية إلى الفِرَق الإسعافية في المسجد النبوي والمراكز الصحية المحيطة بالمسجد لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأفاد بأن فِرَق التطوع الإسعافي التابعة للهلال الأحمر بالمدينة المنورة، تبلغ 216 فرقة تضم 1744 كادرًا منها 1191 متطوعًا و553 متطوعة يقدمون الخدمات وفق الإجراءات الاحترازية، ومهام الفرز والعمل الإسعافي الميداني.هيئة الهلال الأحمر السعودي