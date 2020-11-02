- 1/3
- 2/3
- 3/3
حذّر صندوق الاستثمارات العامة، مجدداً من أيّ مواقع أو حسابات تواصل تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.
وأكّد "الصندوق" اليوم، أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.
وشدّد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات يحذّر مجدداً من حسابات تنتحل اسمه للاحتيالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-02
حذّر صندوق الاستثمارات العامة، مجدداً من أيّ مواقع أو حسابات تواصل تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.
وأكّد "الصندوق" اليوم، أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.
وشدّد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:48 PM
أكّد اليوم أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد
حذّر صندوق الاستثمارات العامة، مجدداً من أيّ مواقع أو حسابات تواصل تنتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.
وأكّد "الصندوق" اليوم، أنه لا يقدم أيّ خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد.
وشدّد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
، صندوق الاستثمارات يحذّر مجدداً من حسابات تنتحل اسمه للاحتيال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات يحذّر مجدداً من حسابات تنتحل اسمه للاحتيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.