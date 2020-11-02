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نفّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، حملة تطوعية لزراعة النباتات والورود في حديقة الإيمان بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الحدائق، وبمشاركة 40 متطوعًا ومتطوعة في الحملة.
وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي هاني بن هاشم الجفري، أنه تم زراعة 1200 نبتة في حديقة الإيمان؛ مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التوعوية التي تتبناها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة؛ لتحسين المشهد البصري، ودعم التشجير، وتنمية الغطاء النباتي بحدائق وميادين مكة المكرمة.
شاهد.. فتيات يزرعن الورود في حديقة الإيمان بمكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-11-02
نفّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، حملة تطوعية لزراعة النباتات والورود في حديقة الإيمان بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الحدائق، وبمشاركة 40 متطوعًا ومتطوعة في الحملة.
وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي هاني بن هاشم الجفري، أنه تم زراعة 1200 نبتة في حديقة الإيمان؛ مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التوعوية التي تتبناها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة؛ لتحسين المشهد البصري، ودعم التشجير، وتنمية الغطاء النباتي بحدائق وميادين مكة المكرمة.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
12:33 PM
ضِمن حملة شارك فيها 40 متطوعًا لتحسين المشهد البصري
نفّذت إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة، حملة تطوعية لزراعة النباتات والورود في حديقة الإيمان بحي العزيزية بمكة المكرمة؛ وذلك بالتعاون مع إدارة تشغيل وصيانة الحدائق، وبمشاركة 40 متطوعًا ومتطوعة في الحملة.
وأوضح مدير إدارة التطوع البلدي هاني بن هاشم الجفري، أنه تم زراعة 1200 نبتة في حديقة الإيمان؛ مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية التوعوية التي تتبناها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالأمانة؛ لتحسين المشهد البصري، ودعم التشجير، وتنمية الغطاء النباتي بحدائق وميادين مكة المكرمة.
، شاهد.. فتيات يزرعن الورود في حديقة الإيمان بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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