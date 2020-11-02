، 15270 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخدمة من خلال 5 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

كشفت "صحة القنفذة" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 15270 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 5 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن