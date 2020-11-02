للمرة السابعة.. زلة محرجة أخرى لـ جو بايدن في ولاية مهمة للانتخابات

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

فشلت محاولة المرشح الديمقراطي جو بايدن لاستقطاب حشد من الجماهير في ولاية فيلادلفيا المهمة لنتائج الانتخابات الأمريكية عندما ادعى أنه كان يرتدي شعار النسر الخاص بالولاية لكنه في واقع الأمر كان يرتدي شعار مدرسته الأم وهو عبارة عن دجاج.

وارتكب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن هذه الزلة أثناء خطابه لجذب الناس للتصويت له قبل يوم واحد من الانتخابات الأمريكية، وقال: أنا أعرف فيلادلفيا جيدًا، فقد تزوجت سيدة منها، وأرتدي سترة النسور الخاص بها.

وسرعان ما لاحظ الحشد أن بايدن خلط بين الطيور ولم يستطع التمييز بين النسر والدجاج.

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وخلال خطابه، ناشد حو بايدن الناخبين المشاركة في صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء حيث يهدف إلى حشد التأييد في ولاية بنسلفانيا التي ظهرت كواحدة من أكثر الولايات المتنازع عليها في ساحات القتال في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات.

وهذه ليست السقطة الأولى للمرشح الديمقراطي، فكانت أولى زلاته، نسيانه اسم السناتور يوتا ميت رومني، كما أنه أعتقد أن يرشح نفسه لمجلس الشيوخ لا لرئاسة الولايات المتحدة في مناسبتين منفصلتين، ولم يكن يعرف الولاية التي كان فيها في إحدى المرات، كما أنه نسي اسم الرئيس الذي يشرح أمامه، وبالأمس أخطأ في خطابه قائلًا: اعتقدت أنا والرئيس أوباما أنه من حق الجميع أن يكون لديه نظام رعاية صحية سيئة.



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