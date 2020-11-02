- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المسند يتوقع تدني الحرارة إلى ما دون 10 مئوية في طريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المسند يتوقع تدني الحرارة إلى ما دون 10 مئوية في طريف
عقب الحالة المطرية الأولى في 2020
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، تدنياً في درجات الحرارة بالحدود الشمالية.
وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أن يعقب الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم هبوط محسوس في درجة الحرارة في المناطق الحدودية الشمالية”.
وأضاف عبدالله المسند “قد تنخفض الصغرى إلى ما دون 10م مئوية نهاية الأسبوع في طريف .. هذا والله أعلم”.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يتوقع تدني الحرارة إلى ما دون 10 مئوية في طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.