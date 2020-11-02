2020-11-02

المسند يتوقع تدني الحرارة إلى ما دون 10 مئوية في طريف

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات، تدنياً في درجات الحرارة بالحدود الشمالية.

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “متوقع أن يعقب الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم هبوط محسوس في درجة الحرارة في المناطق الحدودية الشمالية”.

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وأضاف عبدالله المسند “قد تنخفض الصغرى إلى ما دون 10م مئوية نهاية الأسبوع في طريف .. هذا والله أعلم”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.



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