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2020-11-02 الصحة: فتح باب الترشيح لجوائز الصحة العامة الدولية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020 ، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز للاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: [email protected], وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.

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