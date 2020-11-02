معهد الإدارة العامة يطلق 14 برنامجًا للموظفين والمواطنين والمقيمين

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق معهد الإدارة العامة، عبر منصة إثرائي، 10 برامج تدريبية إلكترونية جديدة في علوم الإدارة وتخصصاتها، والقيادة، وتقنية المعلومات، والأنظمة وغيرها من التخصصات المهمة التي تقدم لموظفي الدولة خلال العام التدريبي الواحد.

كما أطلق معهد الإدارة العامة 4 برامج تدريبية إلكترونية أخرى تقدم لبقية المواطنين والمقيمين بالمملكة بحيث يمكن للجميع الاستفادة من برامج المنصة.

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يُذكَر أن منصة إثرائي تقدم العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة بمختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الإلكترونية، بالإضافة إلى معلومات إثرائية متنوعة ذات محتوى عربي إلكتروني، تم إنتاجه بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية.

واستقبلت منصة إثرائي التابعة لـ معهد الإدارة العامة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها نحو مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز 100 ألف للمؤتمرات الإلكترونية.





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