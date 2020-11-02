- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم معهد الإدارة العامة يطلق 14 برنامجًا للموظفين والمواطنين والمقيمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
معهد الإدارة العامة يطلق 14 برنامجًا للموظفين والمواطنين والمقيمين
في علوم الإدارة وتخصصاتها والقيادة وتقنية المعلومات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق معهد الإدارة العامة، عبر منصة إثرائي، 10 برامج تدريبية إلكترونية جديدة في علوم الإدارة وتخصصاتها، والقيادة، وتقنية المعلومات، والأنظمة وغيرها من التخصصات المهمة التي تقدم لموظفي الدولة خلال العام التدريبي الواحد.
كما أطلق معهد الإدارة العامة 4 برامج تدريبية إلكترونية أخرى تقدم لبقية المواطنين والمقيمين بالمملكة بحيث يمكن للجميع الاستفادة من برامج المنصة.
يُذكَر أن منصة إثرائي تقدم العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية المتخصصة بمختلف المجالات المعرفية، والمؤتمرات الإلكترونية، بالإضافة إلى معلومات إثرائية متنوعة ذات محتوى عربي إلكتروني، تم إنتاجه بقوالب رقمية معاصرة لإثراء المعرفة العربية.
واستقبلت منصة إثرائي التابعة لـ معهد الإدارة العامة أكثر من 4 ملايين زائر، وبلغ عدد المستفيدين من برامجها نحو مليوني متدرب ومتدربة من موظفي الأجهزة الحكومية وغيرهم من المواطنين والمقيمين، وبحضور تجاوز 100 ألف للمؤتمرات الإلكترونية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر معهد الإدارة العامة يطلق 14 برنامجًا للموظفين والمواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.