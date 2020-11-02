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تنبيه من هطول أمطار على عسير حتى الـ7 مساء
متابعات الخليج 365 - عسير
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات البرك والمجاردة وبارق والنماص ورجال ألمع ومحايل, حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.
كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
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