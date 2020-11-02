2020-11-02

تنبيه من هطول أمطار على عسير حتى الـ7 مساء

متابعات الخليج 365 - عسير

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

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ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات البرك والمجاردة وبارق والنماص ورجال ألمع ومحايل, حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.



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