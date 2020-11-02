الغذاء والدواء: السجن والغرامة 10 ملايين ريال للمخالفين والغشاشين

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت هيئة الغذاء والدواء العقوبات على مخالفي اللوائح المتعلقة بمجالات عملها للحفاظ على سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن المخالفين يواجهون السجن وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.

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وأوضحت أن المنشأة التي تتداول غذاءً مغشوشاً تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معاً.

كما شددت الهيئة على معاقبة كل منشأة تستخدم أعلافاً تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبب ضرراً على صحة الحيوان أو الصحة العامة بالغرامة 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال ومعاقبة كل معلن عن منتج تجميلي غير مرخص بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأوضحت الهيئة أن كل من يزاول نشاط المستحضرات البيطرية دون الحصول على التراخيص يغرم بمبلغ يصل إلى خمسة ملايين ريال، كما تُعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو خاطئة بهدف الحصول على اعتماد تسجيل منشأة إما بإيقاف الترخيص مؤقتاً أو إلغاء الترخيص أو سحب المنتج وإيقاف تداوله أو إلغاء شهادة الإذن بالتسويق، أو الإحالة إلى النيابة العامة.



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