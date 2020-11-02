فلكية جدة: الشقيقات السبع تزّين سماء المملكة في نوفمبر

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة إن نوفمبر يعتبر شهر الثريا حيث يزين هذا العنقود النجمي سماء السعودية والمنطقة العربية مع بداية الليل وحتى فجر اليوم التالي.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أن عنقود الثريا والذي يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع سيكون مشاهدا ليس فقط في الوطن العربي بل في كل مكان من القطب الشمالي إلى أبعد نقطة في أمريكا الجنوبية .

Advertisements

وتابعت الجمعية أنه عند النظر إلى هذا العنقود النجمي فهو يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر ويمكن تحديد موقعه بسهوله باستخدام نجوم الجبار (الجوزاء) فعندما يتم رسم خط وهمي من النجوم الثلاثة في الجبار في الاتجاه المعاكس لنجم الشعرى اليمانية سوف نصل إلى نجم احمر براق يسمى الدبران وبالقرب من هذا النجم يقع عنقود الثريا وهناك حاجة لاستخدام وسيلة مساعدة بصرية (المنظار) لرؤية هذا العنقود من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي.

وأشارت الجمعية، في بيانها، إلى أن الثريا عنقود مجري مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم وبحسب القياسات الحديثة فإن الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4.5 مليار سنة.

وأضافت أن نجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنة ضوئية، وتلك الأخوات السبع تندفع سوياً عبر الفضاء والعديد من منها يسطع آلاف المرات أكثر من الشمس.





شارك الخبر







