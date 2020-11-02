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حقيقة وجود مخالفة على انخفاض كمية البنزين في المركبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الإدارة العامة للمرور، صحة ما يتردد بشأن وجود مخالفة على انخفاض البنزين داخل المركبة لأقل من الربع.
وأكدت الإدارة، في ردها على استفسارات في هذا الصدد، أنه لا يوجد نص في نظام المرور على أن انخفاض البنزين يعد مخالفة مرورية.
وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية استخدام قائد المركبة للوحات النظامية والتأكد من تثبيتها جيدًا في مكانها الصحيح.
وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب على قائد المركبة استخدام اللوحات النظامية، والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح”.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن عقوبة مخالفة عدم تثبيت لوحات المركبة تتراوح ما بين 1000 و2000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة.
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