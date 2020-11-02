2020-11-02

الموارد البشرية تتفاعل مع فيديو لفتاة تعرضت للعنف من قبل والدتها

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل والدتها.

وأوضح المركز أنه تم رصد الحالة في المركز ومباشرتها من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وجرى توفير الحماية اللازمة لها وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

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يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري أعلن في وقت سابق، رصد حالة طفل تعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة.

وقال المركز، في بيان له عبر “تويتر”، “إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري”.

وتابع المركز أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة ، فقد تمت مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية بمكة المكرمة، وتوفير الحماية اللازمة للطفل.





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