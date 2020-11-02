- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مداخل المسجد الحرام، عدداً من الكاميرات الحرارية؛ لرصد درجات الحرارة للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، أن الإدارة تُكثّف جهودها لتنفيذ خطتها خلال المرحلة الثالثة لأداء العمرة؛ حيث قامت الإدارة بتنفيذ عديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بزيادة أعداد الكاميرات الحرارية والمسارات عند مداخل المسجد الحرام لتحقيق التباعد والتسهيل على رواد بيت الله.
وبيّن أن الكاميرات الحرارية تقوم بآلية التعامل مع الألوان، وترصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرُّضهم للفيروس، وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى ستة أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 11:44 AM
"السويهري": "الوقاية البيئية" تُكثّف جهودها لتنفيذ خطتها خلال المرحلة الثالثة
وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مداخل المسجد الحرام، عدداً من الكاميرات الحرارية؛ لرصد درجات الحرارة للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.
وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري، أن الإدارة تُكثّف جهودها لتنفيذ خطتها خلال المرحلة الثالثة لأداء العمرة؛ حيث قامت الإدارة بتنفيذ عديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بزيادة أعداد الكاميرات الحرارية والمسارات عند مداخل المسجد الحرام لتحقيق التباعد والتسهيل على رواد بيت الله.
وبيّن أن الكاميرات الحرارية تقوم بآلية التعامل مع الألوان، وترصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرُّضهم للفيروس، وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى ستة أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.
، كاميرات حرارية بمداخل الحرم.. رصد يكشف أعراض كورونا بين المعتمرين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرات حرارية بمداخل الحرم.. رصد يكشف أعراض كورونا بين المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.