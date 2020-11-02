محمد بن مسعود - الدمام - قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: (البرك، والمجاردة، وبارق، والنماص، ورجال ألمع، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 11:01 AM قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية Advertisements حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: (البرك، والمجاردة، وبارق، والنماص، ورجال ألمع، ومحايل)؛ حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ7 مساءً. الكلمات المفتاحية

، حالة تستمر حتى 7 مساء.. "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير ،

المصدر : الخليج 365

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