شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية توضح ضوابط تسجيل الأسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الأحوال المدنية ، مجددا عن ضوابط تسجيل الأسماء.

وأوضحت الأحوال المدنية أنه يجوز تسجيل الاسم المعرف ب ال في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدرجة بالمجتمع ، كما يسجل الاسم مجرد من الألقاب مثل "السيد" .

وأضافت أنه لايسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل "المعروف بكذا..", كما لايسمح بتسجيل الأسماء المركبة ، ويمنع تسجيل الاسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل "عبدالرسول".