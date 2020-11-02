شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: تتسع الحالة المطرية لتشمل المدينة وحائل ومكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أن اليوم هو ‏اليوم الثاني للحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم،

وأوضح الد عبدالله المسند، أنه متوقع أن تتسع لتشمل شمالي منطقتي المدينة المنورة وحائل وأيضاً منطقة مكة المكرمة؛ بالإضافة لأجزاء محدودة من المناطق الشمالية: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تمشل التوقعات أيضاً مرتفعات الباحة.