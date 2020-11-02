شكرا لمتابعة خبر عن طريقة فتح حساب "توكلنا " حال نسيان كلمة المرور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف تطبيق " توكلنا " التابع لوزارة الصحة اليوم الإثنين الخطوات التي يجب إتباعها في حال نسيان كلمة المرور . كشف تطبيق " توكلنا " التابع لوزارة الصحة اليوم الإثنين الخطوات التي يجب إتباعها في حال نسيان كلمة المرور . ويجب على صاحب الحساب " مواطن أو مقيم " اتباع هذه الخطوات : 1- الدخول يتم اختيار (نسيت كلمة المرور). Advertisements 2- اختيار نوع المستخدم (مواطن/مقيم). 3- إدخال رقم الهوية. 4- إدخال تاريخ الميلاد. وبعد القيام بهذه الخطوات يقوم التطبيق بمطابقة البيانات وإرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل بالتطبيق ليقوم المستخدم بإدخاله ومن ثم فتح الحساب .

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