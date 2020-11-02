شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أهالي الكامل يتحدثون عن تاريخ المحافظة وأبرز من تولى إدارتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اشتهرت محافظة الكامل غرب المملكة قديما بعيون الماء والأدوية، انتشرت فيها زراعة النخيل وزراعة الدخن وبعض الخضروات

وسلطت دارة الملك عبدالعزيز، الضوء على محافظة الكامل، وتطرقت لبداية التعليم، وأبرز من تولى إدارتها.

وأوضح عدد من أهالي محافظة الكامل التابعة لمنطقة مكة المكرمة أنها اشتهرت قديما بعيون الماء والأودية، مضيفين أن التعليم دخل في المحافظة مبكراً وانتشرت فيها المدارس.

وأضافوا أن المحافظة تنتشتر فيها زراعة الدخن والذرة والخضروات بأنواعها، مشيرين إلى أن من بين من تولوا إدارة المحافظة أولهم بن هويدي، وبعده ابن نفيسة، وعبدالرحمن السالم، وعثمان البركاتي، وأبو ناصر البقمي، مبينين أن أشهر أكلاتها الشعبية هي الدخن والخواضة والجريش.