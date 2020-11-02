شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. التصاميم النهائية لحديقة النهضة بالرياض مع قرب تنفيذ التجديدات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم أمانة منطقة الرياض إعادة تأهيل منتزه النهضة لزيادة المسطحات الخضراء التي تخدم سكان العاصمة ولرفع مستوى الفراغات الحضرية الإحتماعية بمدينة الرياض .

واعتمد سمو الأمين فيصل بن عبد العزيز بن عيًاف التصاميم النهائية للممنتزه قبل التجديد وسيبدأ التنفيذ مع حلول عام 2021 م .

ونشرت أمانة الرياض بعض النماذج المصصمة للمنتزه في شكله النهائي ، والتي أظهرت العديد من المساحات الخضراء والتنسيق ما أضفى بهاءً عليها .

Advertisements