شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة حساب زكاة المنشآت التجارية بالأسلوب التقديري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الإثنين طريقة حساب زكاة المنشآت التجارية بالأسلوب التقديري .

وأوضحت "الزكاه والدخل " في فيديو توعوي ، أن المكلف هو المنشأة التي تنطبق عليها شروط الزكاه سواءأكان شركة أو مؤسسة أو مشروع صغير ولتسهيل الأمر على المنشآت تم وضع طريقتين لحساب الزكاه .

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وقالت أن الطريقة الأولى تسمى طريقة الحسابات وهي تصلح للمنشآت الكبيرة أو التي لديها قوائم مالية مدرجة أو إذا كانت موقعة مع مكاتب مراجعة حسابات قانونية .

أما الطريقة الثانية الزكاه التقديرية وتصلح للمنشآت الصغيرة أو التي ليس لديها قوائم مالية مثل البقالة أو المغسلة أو الحلاقة ونحوها ، ويتم حسابها من خلال ربطها مع المؤسسات الحكومية الأخرى فيتم معرفة رأس المال مثلاً من خلال وزارة التجارة وعدد العمال من خلال الربط مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والبيانات الأخرى من الجمارك وغيرها ، وبعد تجميع كافة البيانات من الجهات الرسمية يتم وضعها في معادلة " عادلة ، ومجازة من اللجنة الشرعية في الهيئة ، ومعتمدة " .

وطريقة حساب الزكاه التقديرية : قسمة إجمالي الدخل السنوي على ثمانية " متوسط دوران رأس المال " ثم جمع الناتج على حاصل ضرب الدخل السنوي في 15 % " متوسط هامش الربح السنوي " ثم ضرب الناتج في 2.5 " نسبة الزكاه الشرعية ، ويكون الناتج الزكاه السنوية .