شكرا لمتابعة خبر عن "شجاعة الرجل السعودي" ترند يستعرض بطولات الجنود في الميدان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أحتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشجاعة الجنود في الميادين وإقدامهم على الموت دون خوف من أجل رفعة هذا الوطن والدفاع عنه وحمايته.

ففي وسم حمل عنوان "شجاعة الرجل السعودي" نشر المغردون مقاطع فيديو لجنود مرابطين على الحد الجنوبي وهم يقدمون على الموت بكل شجاعة، وآخرون في الميدان من رجال الدفاع المدني، وغيرهم من رجال الأمن في كل مكان.

وأكد عدد من الناشطين المشاركين في الوسم أن الرجل السعودي رغم كل التحديات دائما ما يثبتون وجودهم في مواجهة كافة التحديات.