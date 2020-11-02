شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "الصحة" يوضح كيفية التعامل مع الكادر الصحي الغير ملتزم بالإجراءات الإحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العلي كيفية التعامل مع الكادر الصحي الغير ملتزم بالإجراءات الإحترازية .

وقال متحدث الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي أنه من واجب كافة أفراد الكادر الصحي سواء من ممارسين صحيين من مختلف الفئات أو المساندين لهم أو العاملين بالمنشآت الصحية من غير الممارسين الصحيين على الجميع الحفاظ على الإجراءات الوقائية لقاومة العدوى ومكافحتها واشتراطاتها بل تتأكد عليهم أكثر من غيرهم .

وأضاف : من حق من يتردد على المنشآت الصحية أن يطالب من يقدم الخدمات الصحية بالتقيد بالإشتراطات ، وفقاً للإخبارية .

وأكد أن وزارة الصحة ترحب دوماً من استقبال أي مطالبات و شكاوى على مركز الإتصال 937 .