- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن رقص استعراضي يتسبب في تكدس أمام مول تجاري في الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تسبب الإحتفال الدعائي لمول تجاري بالمنطقة الشرقية في تكدس الجمهور في الواجهة الأمامية لمشاهدة فعالية رقص استعراضي بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا .
وكشفت مصادر أن المول التجاري أعلن عن فعالية الرقص في تغريدة على "تويتر " ما زاد من عدد المقبلين عليه ، وفي نفس الوقت راقبت أمانة المنطقة الشرقية المول بعد إطلاق التغريدة ، وفقاً لـ"عكاظ "
وأكد المتحدث باسم الأمانة محمد الصفيان أنه تم توجيه إنذار بالإغلاق للمول فور تكدس الجمهور ولم تنتظر الأمانة حتى تزيد الأعداد بشكل أكبر .
وأضاف أنه تم أخذ تعهد على صاحب المول بعد حضوره للبلدية بعدم إقامة مثل هذه الفعاليات ، و قال : اكتفينا بالإنذار والتعهد هذه المرة نظراً لعدم رصد أعداد كبيرة ، مؤكداً استمرار رقابة البلديات على الإجراءات الوقائية .
كانت هذه تفاصيل خبر رقص استعراضي يتسبب في تكدس أمام مول تجاري في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.