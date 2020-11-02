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شكرا لمتابعة خبر عن تقديم خدمات على مدار الساعة من الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):بمشاركة " 216 " فرقة تطوعية والذين يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي خلال أسبوعين ، هذا و قد تكون الفريق التطوعي الإسعافي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من " 1744 " متطوع و متطوعة بلغ عدد المتطوعين من الرجال " 1191 " متطوع و " 553 " متطوعة شكلوا " 216 " فرقة تطوعية في الفترة من 1-14 / ربيع الاول / 1442 هـ .
حيث تم مباشرة ما يربوا على " 257 " بلاغاً في المسجد النبوي و ساحاته تم معالجة " 243 " حالة و نقل " 86 " حالة إلى الفرق الإسعافية المتمركزة في المسجد النبوي أو المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف .
هذا و قد تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الإحتياج قبل بدء عملهم الفعلي و المتمثل بعمل الإجراءات الإحترازية و الفرز و العمل الإسعافي لقاصدي المسجد النبوي الشريف كما يشتمل التجهيز للتطوع على عربات كهربائية و أجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق.
كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي الشريف .
صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة / خالد بن مساعد السهلي .
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