الخارجية توضح آلية السفر والعودة عبر الأردن

أوضح مستشار وزير الخارجية احمد الديك اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، بشأن آلية سفر المواطنين وعودتهم من وإلى الأردن في ظل تفشي فيروس كورونا ، مؤكدًا أنه جاري العمل على إجلاء المواطنين العالقين في الجزائر بعد الإعلان عن فتح معبر رفح البري.

وأكد الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أنه لا تغيير في الايام المتبعة لسفر المواطنين عبر مطار الملكة علياء في حين يستطيع المسافرون العودة بشكل فردي عبر خطوط الطيران الدولية، مضيفًا: "في حال أراد المواطنون السفر إلى الأردن عبر جسر الملك حسين، التسجيل متاح عبر منصة visit Jordan لجميع المواطنين".

وقال: " الخارجية أنهت أزمة العالقين الاخيرة ل 64 عالقا في الجزائر ، وستصل دفعة جديدة عددها 170 من السعودية". مشيرًا إلى أن وزارته أمنت التحاق 2200 طالب في مصر و 200 طالب في الاردن

وبين الديك أنه تم تسجيل حالتين وفاة بفيروس كورونا في السعودية، و حالة واحدة في امريكا ليرتفع العدد الاجمالي لوفيات الجالية الفلسطينية في العالم الى 280 والاصابات الى 6730 .