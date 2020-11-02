السعودية: قسّمنا دول العالم أربع مستويات لأداء العمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه تم تقسيم دول العالم إلى أربع مستويات حتى يتسنى لها أداء مناسك العمرة بأمان في ظل تفشي فيروي كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين عمر المداح إن دول العالم تم تقسيمها إلى 4 مستويات لاستقبال المعتمرين.

وأوضح المداح في مداخلة لبرنامج يا هلا الذي يعرض عبر شاشة روتانا خليجية، أن دول المستوى الأول والثاني تعد الأقل خطورة من حيث إصابات كورونا، ويتم استقبال جميع المعتمرين منها.

وتابع: "دول المستوى الثالث تكون الخطورة فيها أعلى من المتوسط ويسمح باستقبال معتمريها وسط إجراءات مشددة وبأعداد أقل".

وأشار المداح إلى أن دول المستوى الرابع لن يتم استقبال معتمريها لأن الإصابات فيها تكون متفشية بشكل أكبر وقدرتها أقل على التعامل معها، مشيرًا إلى أن القائمة تخضع للتحديث اليومي من وزارة الصحة وفق حالات الإصابة في هذه الدول وقدرتها على التعامل معها.