صورة نادرة للملك سلمان في عمر الـ 38 عام

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رصدت صورة نادرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وهو في عمر الـ 38 عامًا.
ويعود تاريخ صورة خادم الحرمين الشريفين إلى عام 1402هـ/1982م؛ حيث تم التقاطها في لندن حينها.
يذكر أن الملك سلمان حفظه الله، كانت بداية دخوله العمل السياسي بتاريخ 11 رجب 1373 هـ الموافق 16 مارس 1954 عندما عين أميراً لمنطقة الرياض بالنيابة عن أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز.
Source slaati
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