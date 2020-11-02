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قال الدكتور علي المالكي أن من حق المرأة أن تطلب في عقد الزواج ان يكون لديها خادمة. مضيفا أن المرأة للاستمتاع فقط.
وتابع المالكي : “بنتي لو تطلب خادمة تشترط على زوجها وسأشترط عليه ان يأتي بخادمة ولا تخدمه ابنتي نهائيا”.
وتابع “يجب ان تعرف الناس انه ليس من الواجب على المرأة ان تخدم الزوج الا في حدود.. المرأة اخذت لهدف الاستمتاع اما ان تقلبها خادمة فذلك غير صحيح”.
أثارت تصريحات المالكي حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واختلفت الآراء بين المؤيدين والمعارضين له.
Source slaati
كانت هذه تفاصيل خبر داعية سعودي يثير الجدل و يصرح بأن الزوجة للإستمتاع فقط ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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