︎ :
.
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أنه تم رصد انخفاض ملحوظ في مستويات الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا بالمملكة، أن ارتفاع مستوى الثقة الاجتماعية بالوضع الصحي الوقائي من جائحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة، أسهم في انخفاض ملحوظ بالبروتوكولات المعتمدة في الإجراءات الاحترازية.
وأكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أن هناك تقييماً مستمراً لجائحة كورونا في المملكة، مشيرًا إلى أنه متى دعت الحاجة لتطبيق منع التجول ستقوم السلطات بتنفيذ ذلك بناءً على توصية من اللجنة المعنية بتقييم الوضع.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تكشف الحالة التي سيتم فيها فرض منع التجول ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.