“موفمبر” شهر الرجال.. ما هي قصته وأهدافه

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يعتبر شهر “نوفمبر” من كل عام هو شهر الرجال في عدد من دول العالم، وهو مخصص لتركيز حملة توعية بقضايا الرجال الصحية، والأمراض التي تصيبهم وفي مقدمتها مرض سرطان البروستات.

وشعار تلك الحملة أو المبادرة هو “الشارب”، ولذا يقوم الرجال في هذا الشهر بإطلاق شواربهم والعناية بها، وذلك للفت الانتباه وتأكيد أهمية إجراء الفحص المبكر للكشف عن سرطان البروستات وكافة الفحوصات الطبية اللازمة، إلى جانب التبرع لدعم البحوث المتعلقة بالمرض.

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وأطلق على الحملة كلمة “موفمبر”، (Movember) وهي عبارة عن دمج لكلمتين وهما شهر نوفمبر (November) وكلمة شوارب في الإنجليزية (Moustache)،

وبدأت الحملة في ملبورن بأستراليا قبل نحو 10 سنوات، وازدادت شعبيتها بشكل لافت وشملت العديد من الدول في مختلف قارات العالم.

وينصح الأطباء الرجال بعمر 45 عاماً فما فوق بإجراء فحص البروستات بصورة دورية، حيث يتم الكشف بطريقة سهلة عبر فحص الدم، والفحص السريري (PSA).

Source akhbaar24.argaam

