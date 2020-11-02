︎ :
.
أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أنه لا يكفي أن يكون الشخص مرتديًا الكمامة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذا تعامل مع غير مرتديها.
وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن ارتداء الكمامات للجميع ليس كافيًا أيضًا، بل يجب أن يزاد عليه التباعد الاجتماعي.
وأشار متحدث الصحة، إلى أن هناك خطوات يجب علينا فعلها إذا رصدنا أماكن لا تلتزم بأحد الإجراءات الاحترازية، وأولها الابتعاد عن المكان.
وتابع، على من يرصد عدم الالتزام، نصح غير الملتزمين، فإذا وجد منهم إصرارًا على عدم الالتزام بما يضر بالآخرين، فعليه بالإبلاغ عن المكان، على الأرقام الخاصة باستقبال البلاغات.
ولفت إلى أن التقصي الوبائي، رصد وصول بعض الدول عالميًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، خاصة بين الشباب، وهو ما يرجع إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة”: لا يكفي أن يكون الشخص مرتديًا الكمامة إذا تعامل مع غير مرتديها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.