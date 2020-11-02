“الصحة”: لا يكفي أن يكون الشخص مرتديًا الكمامة إذا تعامل مع غير مرتديها

︎ :

.



أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أنه لا يكفي أن يكون الشخص مرتديًا الكمامة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذا تعامل مع غير مرتديها.

وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن ارتداء الكمامات للجميع ليس كافيًا أيضًا، بل يجب أن يزاد عليه التباعد الاجتماعي.

Advertisements

وأشار متحدث الصحة، إلى أن هناك خطوات يجب علينا فعلها إذا رصدنا أماكن لا تلتزم بأحد الإجراءات الاحترازية، وأولها الابتعاد عن المكان.

وتابع، على من يرصد عدم الالتزام، نصح غير الملتزمين، فإذا وجد منهم إصرارًا على عدم الالتزام بما يضر بالآخرين، فعليه بالإبلاغ عن المكان، على الأرقام الخاصة باستقبال البلاغات.

ولفت إلى أن التقصي الوبائي، رصد وصول بعض الدول عالميًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، خاصة بين الشباب، وهو ما يرجع إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

Source akhbaar24.argaam

