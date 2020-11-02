︎ : .

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان حكم ارتداء الكمامة الطبية للمحرم. وأوضح في مقطع نشرته الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، على أن وضع المحرم للكمامة الطبية لا مانع منه. Advertisements وأضاف أن الممنوع هو تغطية الرأس للمحرم الذكر. Source akhbaar24.argaam





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز ارتداء الكمامة الطبية للمحرم؟.. الشيخ الفوزان يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.