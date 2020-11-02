لتحفيز الشباب على الزواج.. إطلاق مبادرة لـ “تقنين المهور” في الأفلاج (فيديو)

︎ :

.



أطلق أهالي محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، أمس (الأحد)، مبادرة “تقنين المهور” رغبةً منهم في تسهيل الزواج وتيسيره وتحفيز الشباب على الإقبال عليه.

Advertisements

وبادرت بذلك قبيلة الكبرا في مركز الخالدية بالمحافظة، وفقاً لتقريرٍ تلفزيوني أعدته قناة “الإخبارية”، حيث أعرب رئيس المركز فلاح الكبرا عن سعادته البالغة بتجاوب الأهالي.

وأكّد الكبرا أن قبيلته ساهمت في إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية والتكافلية، منها تأسيس صندوق الأسرة وجائزة التفوق العلمي وآخرها تقنين المهور وتحديدها.

Source akhbaar24.argaam

