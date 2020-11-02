القصيم: القبض على عصابة من 15 شخصًا تخصصوا في جرائم السطو على المحلات وسرقة السيارات

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ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على عصابة تورطت بارتكاب عدد من جرائم السطو على المحلات التجارية وسرقة المركبات.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، المقدم بدر السحيباني، أن التشكيل يضم 15 شخصًا، منهم 13 مواطنًا ومقيمان اثنان من الجنسيتين اليمنية والسودانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.
وأوضح أنهم تورطوا في ارتكاب جرائم سطو على المحلات التجارية وسرقة المركبات، واتخاذهم لمنطقة صحراوية خارج المحافظة وكرًا لجمع المسروقات وتفكيك المركبات قبل إعادة تصريفها، مؤكدًا أنه جرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم لإحالتهم للنيابة العامة.
Source akhbaar24.argaam
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