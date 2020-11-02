︎ :
.
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو المداح، موعد السماح للحجاج والمعتمرين بالوصول إلى الكعبة ولمسها.
وأوضح خلال حديثه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه لا يعتقد أن السماح للحجاج بالوصول إلى الكعبة فكرة سديدة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن المعتمرين والحجاج عادةً لا يكتفون بالوصول إلى الحجر الأسود، بل يسعون دومًا لتقبيله ولمسه، وهو ما قد يسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد أنه سيتم السماح بوصولهم إلى الحجر الأسود عندما تعود الأمور إلى طبيعتها في المرحلة الرابعة من عودة المعتمرين بعد انتهاء الجائحة بشكل تام.
يُذكر أن المملكة استقبلت، اليوم الأحد، أولى دفعات المعتمرين القادمين من الخارج، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من عودة العمرة بعد جائحة كورونا.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل “الحج والعمرة” يوضح متى يسمح للمعتمرين بلمس الكعبة والحجر الأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.